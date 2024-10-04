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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

الجالية المصرية وممثلي الاتحاد العام يشاركون في احتفال مكتب الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر ببريطانيا

احتفال مكتب الدفاع
احتفال مكتب الدفاع في لندن بذكرى انتصارات اكتوبر

 

أقام مكتب الدفاع  في لندن حفله السنوي بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣  حيث استطاع  الجيش المصري عبور قناة السويس  واجتياز خط بارليف المنيع ، والذى كان يعد اختراقه شيء شبه مستحيل حتى اعتقد العدو أنه حصنه الحصين.

 

ولكن بالحكمة والقيادة المصرية الباسلة والجنود الأوفياء الذين لم يهابوا الموت استطاعوا عبور الخط المنيع ورفعوا راية مصر وحققوا الإنتصار، واستعادوا الأرض المحتلة بسيناء، ولذلك يحتفل المصريين بهذه المناسبة الوطنية كل عام .

 

 وقد أقيم الاحتفال برئاسة ملحق الدفاع العميد أح عصام عثمان الملحق العسكرى المصري بالمملكة المتحدة بحضور  سعادة السفير شريف كامل - سفير مصر لدى المملكة المتحدة وحرمه وسعادة القنصل العام السفير محمد ابو الخير .

كما حضره عدد كبير من السفراء والملحقين العسكريين لعدد كبير من الدول العربية والاجنبية الشقيقة والصديقة وكذلك العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية ورموز الجالية المصرية وشخصيات هامة من المملكة المتحدة .

شارك في الاحتفال الذي أقيم بأحد فنادق الكبري بالعاصمة لندن عدد كبير من وزارات الدفاع والخارجية ونواب البرلمان البريطاني .


وكان من بين الحضور م. مرڤت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا التي اشادت بالحفل وبالتنظيم الرائع ، كما حضر مجدي عباس رئيس جمعية الجاليه المصريه بلندن ، د. اسماعيل غيته رئيس الجاليه المصريه بإسكتلندا و ا. عبد الله هلال رئيس الرابطه النوبيه بلندن .

وفي الحفل تم عرض فيلما تسجيليا بإسم (حكاية شعب) والذي تحدث عن الذكري ال ٥١ لحرب اكتوبر المجيدة وعن الجيش المصري وقوته وثباته وعن شعور الانتصار الذي نتباهي به الي الآن كلما تذكرنا هذا اليوم العظيم فضلا عن التطور الذي شهده الجيش المصري ليبقي في مصافي الجيوش القوية كما تناول جانب من خطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في العقد الماضي.

 

 كما القى ملحق الدفاع عميد أح عصام عثمان كلمته التي لمست قلوب الحضور لما نشهده اليوم من أحداث واختتم الاحتفال بحفل عشاء بمصاحبة بعض الألحان المصرية وتقديم هدايا عينيه ذات طابع مصري للحضور الكريم .

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