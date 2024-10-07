قرار جديد في محاكمة المتهمين بـ"قتل طفل شبرا الخيمة"

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب" وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجنى عليه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، لجلسة 9 أكتوبر الجاري، لفض الأحراز.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«على الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثانى واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوى تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثانى فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجنى عليه وقتله مقابل مبلغ مالى تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التى استخدمها فى ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.