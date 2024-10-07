طريقة عمل بان كيك بالشوفان والفواكه للدايت| لذيذ وصحي

الـ بان كيك من الأطباق المحبوبة لدى الكثيرين، ولكن يمكن أن تحتوي الوصفات التقليدية على كميات كبيرة من السكر والدقيق الأبيض، مما يجعلها أقل ملاءمة للدايت.

ولكن مع استخدام الشوفان والفواكه، يمكننا تحضير بان كيك لذيذ وصحي يُناسب نظامك الغذائي، والشوفان غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بينما تضيف الفواكه نكهة طبيعية وفوائد غذائية إضافية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بان كيك بالشوفان والفواكه للدايت.

بان كيك بالشوفان والفواكه

طريقة عمل بان كيك بالشوفان والفواكه

المكونات

•1 كوب من الشوفان (مطحون إلى دقيق)

•1 موزة ناضجة

•1/2 كوب من الحليب (يمكن استخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند كبديل)

•1 بيضة

•1 ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج باودر

•1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

•رشة ملح

•فواكه طازجة (مثل التوت، أو شرائح الموز، أو الفراولة) للتزيين

•عسل أو شراب القيقب (اختياري) للتحلية

طريقة التحضير

1.تحضير المكونات: في وعاء، اهرسي الموز جيدًا حتى يصبح كالمعجون. يمكنك استخدام شوكة أو خلاط.

2.خلط المكونات: أضيفي البيضة والحليب والفانيليا إلى الموز المهروس وامزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

3.إضافة المكونات الجافة: في وعاء آخر، اخلطي دقيق الشوفان، مسحوق البيكنج باودر، ورشة الملح. ثم أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتشكل عجينة ناعمة.

4.طهي البان كيك: سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. يمكنك دهن المقلاة بقليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لمنع الالتصاق. استخدمي ملعقة كبيرة لصب العجينة في المقلاة. قومي بطهي البان كيك لمدة 2-3 دقائق حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبيها واطهي الجهة الأخرى لمدة دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

5.التقديم: قدمي البان كيك في طبق وزينيه بالفواكه الطازجة. يمكنك أيضًا إضافة القليل من العسل أو شراب القيقب إذا كنت تفضلين التحلية.

بان كيك الشوفان والفواكه هو خيار صحي ولذيذ يمكنك الاستمتاع به كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة باستخدام مكونات طبيعية، يمكنك الحفاظ على نظامك الغذائي وفي نفس الوقت الاستمتاع بنكهة فريدة.