الزراعة تتابع المحاصيل ومنظومة مكافحة الآفات وتقديم الدعم لمزارعي شمال سيناء

في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين خصوصاً للمحافظات التنموية ذات التوسع الزراعي.

وبالتنسيق مع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، وتوجه د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في جولة تفقديه إلى محافظة شمال سيناء وعقد اجتماعا مع مهندسي ومديري ادارات المكافحة بمحافظة شمال سيناء بحضور المهندس جمال مصطفى مدير مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لمناقشة اعمال المكافحة في هذه القطعة الغالية من الوطن وصرح بأن الوزارة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والعيني والفني.

تأهيل معمل انتاج طفيل

وأضاف رزق أن الادارة المركزية لمكافحة الآفات تقوم بدعم مديرية الزراعة لتأهيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما لإنتاج الطفيل كأحد وسائل المكافحة الحيوية في هذه الارض البكر، على ان تقوم مديرية الزراعة بحصر المساحات والزراعات المستهدفة لمكافحة الحشرات حرشفية الاجنحة التي تصيب زراعات (الطماطم - ثمار البلح - ثمار الخوخ - ....) ووجه مهندسي المكافحة بضرورة التواصل مع المزارعين والاعداد لدورات توعوية في هذا الامر.



كما تقوم الادارة بمتابعة وحصر ومكافحة سوسة النخيل الحمراء ومدى إمكانية الاستعانة بشباب القبائل بعد تدريبهم على عمليات حصر الإصابات ومكافحتها ووجه بأهمية توعيه النخالين بهذا الامر بعقد دورات تدريبية، على ان تقوم المديرية بإرسال جدول تدريبي تنظم من خلاله الادارة المركزية لمكافحة الآفات هذه الدورات مع العلم ان الإدارة قامت بتوفير المبيدات والاجهزة اللازمة لعمليات الحقن.

وأكد "رزق" على أهمية اعادة تأهيل وتشغيل معمل النيماتودا كأحد الخدمات التي تقدمها المديرية للمزارعين وتقديم أي دعم فني وعيني لهذا المعمل.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أهمية التواصل مع المزارعين والتعرف على مشاكلهم وتسهيل اعمالهم.



و في جولته توجه للمرور على عدد من الزراعات في بئر العبر وفي مناطق (أبو رياض – السبيل - الخروبة – الشلاق) بالعريش والشيخ زويد، للتعرف على احتياجات المزارعين واهم الآفات التي تصيب محاصيلهم للتركيز عليها في الفترة القادمة وقال انه من المهم مشاركة مشايخ المجتمع السينائي في الوصول الى المزارعين لإيصال كل ما هو جديد في مجال مكافحة الآفات الزراعية وتقديم الدعم لهم، وان المزارعين يشعرون بالفرحة والامتنان لبدء توفير الاسمدة أملين استمرار تواجدها.



وقال "رزق" ان وزير الزراعة داعم لكل قطاعات الزراعة بما يخدم الانتاج الزراعي بكل صوره. وللاطمئنان على قواعد الجراد الصحراوي قام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور على بقواعد الجراد (قاعدة جراد العريش – قاعدة جراد الجورة – قاعدة جراد الحسنة). كما ذكر ان هذا الاجراء هو اجراء احترازي فقط للوقوف على حالة القواعد واستعداداتها وانه لا توجد أي مشاكل خاصة بالجراد في المنطقة في هذه الفترة.

هذا وقد أنهي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات جولته في محافظة شمال سيناء وتوجه الى وسط وجنوب سيناء للمرور على الزراعات خصوصاً في التجمعات التنموية لتقديم أي دعم للمزارعين. مؤكدا على ان الامن والامان في سيناء ساهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة التنمية الزراعية في كل ربوعها أرض الفيروز.