ننشر الأسباب الحقيقية وراء حريق كلية التمريض جامعة الاسكندرية

أكدت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، أنه شب صباح اليوم حريق محدود بأحدى قاعات الكلية بالدور الثانى، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ أجهزة الحماية المدنية والتى بدورها قامت بالسيطرة علي الحريق الذي نشب بسبب حدوث ماس كهربائى، ولفتت أنه لا توجد أي خسائر بشرية، وتوجد تلفيات مادية محدودة مكان الحريق، جدير بالذكر أنه لا توجد أي امتحانات يتم عقدها بالكلية خلال هذه الفترة.

من جانب آخر انتقل فريق الأدلة الجنائية والنيابة العامة لمعاينة الحريق وسؤال الشهود بشان الواقعة، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ،كانت قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق محدود، نشب بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.

وانتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق محدود داخل كلية التمريض، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.