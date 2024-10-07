محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع التعديات على المساحات الخضراء بدمو

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة التنسيق لرفع كافة تعديات الأهالي على المساحات الخضراء بمنطقة مساكن دمو، وبحث إمكانية إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة مفارق حمادة بمدينة سنورس.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، و ياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، و سيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمحاسب محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالي والتجاري بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد فهيم نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و محمد فتحى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحهم معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، والعمل لتوفير كرسي متحرك لفتاة من ذوى الهمم، وتوفير جلسات تخاطب لطفل مصاب بمتلازمة "داون" بالتنسيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة، وتوفير العلاج اللازم لطفل يعاني من كهرباء زيادة على المخ.

وبشأن شكوى قاطني العمارات السكنية بمدينة دمو، خاصة العمارتين رقم 232، 233، والتى يتضررون فيها من قيام عدد من الأهالي القاطنين بالدور الأرضي لهذه العمارات، بالتعدي بالبناء بحرم تلك العمارات، وإزالة المساحات الخضراء والأشجار بالمناطق المجاورة لها، مما يعد تعدياً على البيئة والطرق والمناطق الفضاء بالمنطقة، وجه محافظ الفيوم، بسرعة التنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، وممثلي الحهات ذات الصلة، لسرعة رفع التعديات بمختلف المناطق بمساكن دمو، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

شكوى أهالى سنورس

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي منطقة مفارق حمادة بمدينة سنورس، بشأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، نظراً لتكرار انسدادها بسبب توسعات المنطقة السكنية، وعلى الفور وجه المحافظ، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ببحث ودراسة الموقف على أرض الواقع، لبيان إمكانية إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وفقاً للمقاييس الهندسية والاشترطات الفنية، مع دراسة تقسيط مديونيات بعض العملاء بشأن قيمة فواتير مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة،

عقد أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المدينة، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله عدد 14 مطلباً وشكوى لمواطني المركز والقرى، وتضمنت المطالب والشكاوى التى تم بحثها، توفير مساعدات ومشروعات تنموية صغيرة للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن منحهم تراخيص أكشاك تبعاً للوائح والشروط المنظمة لذلك.

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