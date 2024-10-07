وكيل تعليم الفيوم تتفقد مدرسة الشهيد أحمد عبدالعاطي

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية، مبني مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية بإدارة سنورس التعليمية، وذلك استعداداً لتسليم المبنى بعد الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المبني استعداداً لاستقبال الطلاب والطالبات، بحضور عصام النعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، والنائب رفعت سعيد ضاوى .

جاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المبني، ( 20 فصل دراسي)، وقد شملت أعمال التجديد بالمدرسة صيانة الشبابيك والمقاعد بالفصول الدراسية وتشطيب الواجهات وغيرها من الأعمال الخاصة برفع كفاءة المبني من الداخل والخارج ودورات المياه، من أعمال السباكة وتركيب سيراميك ووصلات مياه، وأعمال رفع كفاءة وطلاء الفصول، وتجميل الحوائط بالرسوم المعبرة، فضلاً عن أعمال التشجير، وتأهيل الفناء.

وأشارت مديرة المديرية، إلى أن الهدف من أعمال الصيانة التي تجري الآن تساهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية للطلاب وتساهم في خلق جو يساعد على الابداع والاندماج أثناء العملية التعليمية بالمدرسة.

وفى وقت سابق تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنظيم دورات توعوية وبرامج تدريبية، حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، والتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بعدد من المدارس ومراكز التدريب.

وواصلت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع كروت الخدمات المتكاملة، وكروت تكافل وكرامة، بمختلف مراكز المحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين، وكذا تنظيم زيارات منزلية للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وأهمية التعليم، كما قامت المديرية بتنظيم ندوات حول "العنف ضد المرأة وأهمية تعليمها"، و"قانون الخدمة العامة والتعريف بالحقوق والواجبات لمكلفي الخدمة العامة"، و"دور الخدمة العامة" بالتعاون مع مديرية الزراعة، و"مشكلات تكافل وكرامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ونظمت إدارة التمكين الاقتصادي ندوة لتنمية المهارات الأساسية للمرأة على إقامة المشروعات بجمعية موسى ميزار مركز يوسف الصديق، وتنظيم عدد من الأنشطة والمشروعات والندوات بجمعية تنمية المجتمع بقرية العزب مركز الفيوم، وتوعية السيدات بعدم إلقاء المخلفات في الترع، والتغذية السليمة لأطفال المدارس، وأهمية التطوع، وقامت جمعية تنمية المجتمع بالريان بتوزيع 100 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وقامت جمعية حياة أفضل بتوزيع شنط وأدوات مدرسية لعدد 100 تلميذ، كما تم بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل تنظيم ندوة توعوية عن أهمية التعليم ، والحرف اليدوية، وسلمت إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن مبالغ مالية لاثنتين من المسنات ومشرفة لخدمة المسنين، تم اختيارهن بمعرفة الإدارة العامة للمسنين بالوزارة، لآداء فريضة العمرة بالمجان.

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