وكيل أوقاف الغربية يبحث مستحقات العاملين

عقد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الإثنين، إجتماعاً مع مسؤولي الحسابات والشئون المالية بديوان مديرية الأوقاف بالغربية، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية.



وتناول الاجتماع جميع الموضوعات المالية التي تخص الأئمة وخطباء المكافأة وجميع العاملين والإداريين بالمديرية .



وأكد وكيل أوقاف الغربية، ضرورة الأهتمام الشديد بالسادة الأئمة وخطباء المكافأة وجميع العاملين بالأوقاف، مشدداً على ضرورة صرف جميع المستحقات المالية وعدم تأخير آية مستحقات مالية وسرعة صرف جميع البدلات وعدم تأخيرها، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف باالأئمة وخطباء المكافأة وجميع العاملين بالأوقاف.

كان الدكتور العيسوي قد تولي منصب وكيل أول وزارة الأوقاف بالغربية قبل عدة أيام يحاول فيها عقد لقاءات مستمرة مع إدارات المديرية للعمل علي حل المشاكل والتعرف علي كل المعوقات والعمل علي حلها وقد تولي العسيوي وكالة الوزارة خلفا للشيخ خالد خضر.



