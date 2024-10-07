الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة السنبلاوين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للطفطف بمدينة السنبلاوين كوسيلة نقل داخلية داخل المدينة، وستكون الأجرة 3 جنيه موحده.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيه فقط في الشهر علي أن يتمتع بهذه الميزه من يحمل الكارنية سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعماً لهم .

وكلف اللواء طارق مرزوق، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع المحاسب حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين متابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة السنبلاوين للقضاء علي مشكلة التكدسات المرورية داخل المدينة.

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المجتمعي الذي يقوم به الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في مدينة السنبلاوين ومختلف مدن المحافظة ومشاركتهم مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير عام المواقف بالمحافظة، أن المرحلة الأولي لتشغيل الطفطف بمدينة السنبلاوين تشمل عدد3 طفطف تعمل على 3 خطوط.