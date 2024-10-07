البيت الروسى يحتفل مع ذوى الإعاقة بقرية الأمل غرب الاسكندرية

فى أجواء من الفرحة والألفة والأغاني المبهجة نظم البيت الروسي بالإسكندرية، إحتفالية كبري بقرية الأمل ببرج العرب، وبحضور الخبراء والأطباء الروس وذلك لتبادل الخبرة والتعايش بين الجانبين المصري والروسي في مجال ذوى الإعاقة وبحضور أكثر من 70 معاق.

ورحب القنصل الروسي أرسيني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية بالحضور، معرباً عن سعادته بوجود الأطفال من ذوي الإعاقة و كيف تقوم قرية الأمل بمجهود كبير عبر سنوات طويلة لدعم تلك الفئة.

وأكد مدير البيت الروسي، أنه دائما حرص من الجانب الروسي علي تبادل الخبرات في هذا المجال المشترك ، خاصة و أن الجانب الروسي لديه أكثر الطرق تقدما في التشخيص والعلاج.

وأشارت الدكتورة ندا ثابت رئيس مؤسسة قرية الأمل، أن الإحتفالية تأتي تزامنا مع إحتفالات 6 أكتوبر، أن المؤسسة حرصت علي إقامة الإحتفالية بمشاركة الأكفال من سن 15 إلي، مشيرة أن الإعاقة ليس حالة في مصر فقط بل في العالم كله، موضحة أن تحليل البيكيو إحباري بعد صدور القانون عام 2015 مع تحليل الغدة الدرقية.

وكان هناك جانب نال إعجاب الحضور وهو مشاركة المطبخ الروسي للمحطة النووية الضبعة التي يعيش فيها الآلاف من الخبراء الروس من أجل مصر.

وفى لقاء مع إيفان ناسيتكين مدير المطعم الروسى أكد أن العلاقات بين مصر و روسيا ليست وليدة اللحظة لا ممتدة عبر تاريخ طويل، وأن الشعب المصري شعب عريق وشعب بعيش علي قلب رجل واحد.

وأضاف ناسيتكين، أنه عرف مصر قبل أن يزورها من أصدقائه المصريين الذين يعيشون في روسيا ، مؤكدا أنه يوجد في مصر الكثير من الوجهات السياحية التى بتمني يزورها في مصر