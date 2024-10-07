رئيس جهاز 6 أكتوبر خلال حملة لإزالة مخالفات البناء: لن نتهاون في تطبيق القانون

تابع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود إدارة الإشغالات في إزالة مخالفات البناء خلال فترة الإجازات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء.

قال مصطفى، إنه تم تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء غير المرخصة، حيث تم رصد العديد من المحاولات لتجاوز القوانين واستغلال فترات العطلات للقيام بأعمال بناء غير قانونية من شأنها الإضرار بالبناية السكنية وتشويه النظام العام.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن حملات الإشغالات خلال فترة الإجازات أسفرت عن إزالة فورية لأعمدة خرسانية لروف بالقطعة رقم 143 بالحي الخامس أمام مستشفى كليوباترا، حيث تم تحرير محضر استئناف أعمال لإصرار مالك القطعة على المخالفة، كما تمت إزالة فورية لسلم لعدم التزامه برخصة المباني لعمل دوبلكس بالقطعة رقم 144 بالحي الخامس فيلات.

أضاف أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمحاولة بناء روف مخالف بالقطعة رقم ١٢٠٣ بالحي الخامس بالمجاورة السادسة عقد ثان، وكذا تنفيذ إزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 1517 بالتوسعات الشمالية حي البوليفارد ( منطقة ال 2000 قطعة سابقا).

واستكمل أنه تم إزالة تعديات البناء في الردود بكل من القطعة رقم 1224 والقطعة رقم 1226 بالمجاورة السادسة بالحي الثالث، فضلا عن التحفظ على أدوات البناء بالقطعة رقم 1205 بالمجاورة السادسة بالحي الثالث؛ إثر قيام المخالف بمحاولة الشروع في البناء مع العلم أنه سبق وأن تم تنفيذ إزالة فورية للقطعة.

أشار إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بالقطعة رقم 811 بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة تحويل بدروم وأرضي إلى استديوهات سكنية بالقطعة رقم 463 بالمجاورة الثانية بالحي الثاني وإزالة محال تجارية مخالفة بالقطعة رقم 879 بالمجاورة الرابعة بالحي الأول.

أردف قائلا:" أنه تم تنفيذ إزالة فورية لمحاولة الشروع في بناء غرفة مخالفة بالعمارة رقم 83 بالمجاورة الثالثة بالحى السادس كما أنه جارٍ إزالة جراجات في بالحي السادس أمام بارك عمارة رقم 45 وقصر الثقافة بسنتر وداي الملوك.

أكد المهندس محمد مصطفى، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر يتعامل بجدية مع جميع المخالفات، ولن يتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددا على أن الجهاز سيواصل مراقبة الأحياء والمناطق المختلفة، خاصة خلال فترات الإجازات؛ لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتصدي لأي مخالفات بشكل فوري.

من جانبه، ناشد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تعيق النهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للمدينة، من خلال الإتصال بالخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link

الجدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، أحمد نمور ، محمد عمرو وراضى خليل وبحضور محمد عبد الناصر معاون رئيس الجهاز، وائل غازي، مصطفى عبدالسلام وطارق عبد العاطى مديرى الإزالات والإشغالات وضباط وأفراد شرطه التعمير والمرافق ورجال أمن الجهاز والأحياء والنظافة.