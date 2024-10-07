الدقهلية تدشن عقد الخدمات الاستشارية لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة

دشن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من عقد الخدمات الاستشارية لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد الدين عبد الله السكرتير العام المساعد، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بوزارة التنمية المحلية والسيدة هناء صالح نائب مدير الوحدة التنفيذية للمشروع، والسيد اندى وتمان ممثل (شركة RWA) والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري للتنفيذ، والمهندس شكري حسين نائب قائد الفريق الاستشاري ومحمد حمص مدير عام ادارة المخلفات الصلبة ومديري الادارة الفرعية وفريق عمل العاملين بادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.



واوضح مرزوق، أن المرحلة الثانية من العقد امتداد للمرة الاولي التي استمرت عامين والتي حققت انجازات عديدة بشأن التطوير المؤسسي وبناء قدرات وحدة المخلفات الصلبة منها ايضا اعداد الخطة المحلية والرئيسية وانشاء وحدة للادارة المتكاملة للمخلفات وبناء قدرات العاملين بها وايضا اعداد مجموعة من الادوات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتطوير اداة للتخطيط المالي للمنظومة.



وطالب مرزوق، بضرورة ان تتضمن دراسات الاستشاري بالمرحلة الثانية نماذج التخلص من القمامة بمناطق مختلفة بالاحياء والمدن والقري في اطار دراسة الشارع بشكل عام بهدف تحقيق مستوي قياسي للنظافة بصفة دائمة بعتبارة احد اهم الاهداف المرجوة من عمل منظومة النظافة.

وقال أن ذلك سيتم من خلال تشكيل خلية عمل لتنفيذ الدراسات المطلوبة متضمنة ايضا دراسة ظاهرة النباشين ومدي امكانية التعامل بشكل ايجابي يعود علي المظهر الحضاري للشارع.



وأكد محافظ الدقهلية، أن هناك اهتمام كبير يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ويعود نفعه على ملايين المواطنين في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، مشيراً إلى انه في اطار هذا المشروع يتم انشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمركز بلقاس بطاقة تصميمية 600 طن/يوم وكذا انشاء محطة وسيطة ثابته بمركز نبروه بطاقة تصميمية 300 طن/يوم بالاضافة الى غلق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس وايضا تطوير جراجات الحملة الميكانيكية بمركزي بلقاس ونبروه، ومد عقد تقديم الخدمات الاستشارية لبناء قدرات العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة.



وقال مرزوق، إن تدشين اليوم جاء استكمالا لمجهودات محافظة الدقهلية للارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة، حيث أن محافظة الدقهلية كان لها السبق في تطوير منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة من خلال (تطوير البنية التحتية لمرافق معالجة المخلفات البلدية -وانشاء مدفن صحي آمن - ونقل معظم المقالب العشوائية - تطوير منظومة تدوير المخلفات الزراعية ) بما يضمن الإدارة السليمة للمخلفات والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ، حيث أنفقت الدولة ما يقرب من مليار ونصف علي هذا الملف بمحافظة الدقهلية.



وأضاف أن امتداد هذا العقد يأتى كجزء من المنحة المقدمة من الإتحاد الاوروبي لدعم المشروع والتى تبلغ قيمتها حوالى ٨ ملايين يورو، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بما يخدم 182 قرية واقعة عليه من خلال وضع نظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة يشمل الجمع ومحطات النقل و الفرز وإعادة تدوير المخلفات ومحطات المعالجه النهائية.



ووجه مرزوق، الشكر والتقدير للدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية علي دعمها المتواصل للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات وليس في الدقهلية وحدها وفي مقدمتها منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، مشيداً بالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية.