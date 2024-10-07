الجنيه المصري يواصل مكاسبه أمام الدولار ويسجل رقمًا جديدًا

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بالإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية حوالي 48.33 جنيه للشراء و48.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.