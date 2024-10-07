ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع مخدر الشادو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسمي شرطة المعصرة، وحلوان، تخصصا في تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما، وعُثر بحوزتهما على 4 كيلو جرامات لنبات الشادو المخدر، وعدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة في عملية التصنيع.

كما تم ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتها عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، طبنجة معدلة وخزينة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبندقية خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

وفى واقعة مشابهة تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعثر بحوزتهما على 1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، وميزان حساس.

وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرامات، وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وفي دائرة قسم مدينة نصر ثالث، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وطبنجة صوت، وتم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجـرام.

كما ضبط عنصرين إجرامىين بدائرة قسم شرطة بـدر، أحدهما عثر بحوزته على 19 كيلو جرامًا لمخدر الأفيون، والآخر على كيلو جرام حشيش.

وفي دائرة قسم السلام أول، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، الآيس، عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة، سلاح أبيض، وسيارة من دون لوحات معدنية.