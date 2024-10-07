حزب الله يعلن استهداف عددٍ من البلدات شمال حيفا برشقة صاروخية كبيرة

أعلن حزب الله استهداف عددٍ من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

شن حزب الله اللبناني، هجومًا بالصواريخ، اليوم الإثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.

وبحسب"سبوتنيك"، أشار حزب الله، في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأضاف حزب الله، "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".

وتابع الحزب، عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الإثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخًا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.