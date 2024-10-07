الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسهم شركات العقارات والمرافق

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تلاشي الارتياح الذي أعقب صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق لضغوط من ارتفاع عوائد السندات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش مع انخفاض أسهم شركات العقارات واحدا بالمئة والمرافق 0.5 بالمئة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة بعدما بددت بيانات سوق العمل الأميركية المخاوف من الركود وأدت إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وزيادة عوائد السندات على نطاق واسع وتداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في شهر.

ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم ريتشمونت 1.3 بالمئة بعد أن وافقت الشركة المالكة لكارتييه على بيع منصة يوكس نت-إيه-بورتر الإلكترونية لمنصة الأزياء الفاخرة الألمانية ماي تيريزا. وقفز سهم شركة هايدلبرغ للمواد 5.6 بالمئة بعد تقرير يفيد بأن مجموعة أداني تجري محادثات لشراء وحدة الأسمنت الهندية التابعة للشركة في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 32158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 39807 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 13941 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 7669 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 10976 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 3.44% ليصل إلى مستوى 3329 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 8603 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للخدمات التعليمية، ودلتا للطباعة والتغليف، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والسويدي إليكتريك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجهينة للصناعات الغذائية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.