تجار الكيف في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر إجرامية تخصصت في ترويج المواد المخدرة، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعثر بحوزتهما على 1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام، وضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.500 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وفي دائرة قسم مدينة نصر ثالث، تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وطبنجة صوت، وتم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجـرام.

كما ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بـدر، أحدهم عثر بحوزته على 19 كيلو جرام لمخدر الأفيون، والآخر على كيلو جرام حشيش.

وفي دائرة قسم السلام أول، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدري الحشيش، الآيس عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة، سلاح أبيض، وسيارة بدون لوحات معدنية.

وفى سياق اخر فقد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سائقا بالسجن لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتهديد سيدة بنشر صور لها ومطالبته بإقامة علاقة معه بقسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار إسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 68 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 60 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع م أ ع" 43 عاما، سائق، مقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد المجني عليها "ح ع م" 40 عاما، ربة منزل، بإفشاء صور خاصة لها خادشة للشرف.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بنشر صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوبا بطلب إقامة علاقة معها نظير عدم نشر تلك الصور على النحو المبين بالتحقيقات.

سقط عامل من أعلى سقالة، أثناء أداء عمله بإحدى المباني في العجوزة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن عامل أثناء أداء عمله بمبنى، اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.