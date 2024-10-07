العمل تشارك باجتماعات اللجان السكانية بالأحياء لرفع الوعي ببورسعيد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، في اجتماعات اللجان السكانية بأحياء مدينة بورسعيد لرفع الوعي بمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تحت رعاية اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور منصور بكري السكرتير العام.

وشملت الاجتماعات اللجنة السكانية بحي الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد و حي المناخ و العرب والزهور والضواحى ببورسعيد ، بحضور رؤساء الأحياء ووحدة السكان بمحافظة بورسعيد وأعضاء اللجنة من مديريات العمل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وثقافة بورسعيد، والمطرانية، والهيئة العامة لتعليم الكبار محو الامية و الأوقاف والشؤون الصحية وإدارة التعاون الإنتاجي والمجتمع المدني.

وتطرقت الاجتماعات إلى عرض عدة موضوعات منها : مكافحة عمل الأطفال، وتضافر الجهود للقضاء على اسوأ اشكال عمل الأطفال وفقاً لأحكام قانون العمل وقانون الطفل والمعايير الدولية في هذا الشأن، وخلق بيئة داعمة لدعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أن هذه المشاركة والتعاون من أجل توضيح دور وزارة العمل الفعال في القضايا السكانية المهمة للتعاون مع جميع الجهات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة للتنمية من خلال تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة و الاستثمار في الشباب وتعزيز الصحة الإنجابية ورفع الوعي بالقضية السكانية لرفع معدلات الإنتاج والاستثمار، وخفض معدل البطالة بين الشباب من الجنسين، والمشاركة في برامج توعوية لرفع وعي الشباب بقيمة العمل، والتعريف بفرص العمل واحتياجات السوق وبناء قدرات الشباب، والتأهيل لريادة الأعمال، والتدريب من أجل التشغيل، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وتبني برامج التدريب التكنولوجي كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليل البيانات وبناء قدرات الشباب في مجال التدريب التحويلي للتأهيل لفرص العمل المختلفة.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تهدف الاجتماعات إلى الاهتمام بمحور تدعيم دور المرأة، بالإضافة إلي التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق لها الاستقلالية المالية من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، وتعزيز الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والممارسات الضارة التي تتعرض لها، والذي يعزز نتائج أولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وخاصة محور حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتوفير آليات الحماية والدعم والوصول العادل الي الموارد والخدمات.