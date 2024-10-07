أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنهم مستمرون في بذل الجهود كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددًا على أن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يدفع المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

حرب إقليمية شاملة

وأوضح وزير الخارجية الأردني، :"ندعم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووقف إطلاق النار"، متابعًا: وزير الخارجية الأردني: لن نسمح بأن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح بخرق الأجواء الأردنية.

وشدد وزير الخارجية الأردني، على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة تلبية حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأردني، : “على إسرائيل التزام تطبيق القرار الأممي 1701 ونطالب المجتمع الدولي بإجبار الاحتلال على وقف عدوانه”.