احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح مدرسة كفر حشاد الرسمية للغات

أفتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة كفر حشاد الرسمية للغات بكفر الزيات.

يأتي ذلك جزء من الفعاليات التي تنظمها المحافظة للاحتفال بالعيد القومي ال 226 والذي تحتفل به المحافظة لتخليد ذكرى صمود أهلها ضد الاحتلال الفرنسي، بحضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الابنية التعليمية بالغربية و الاستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة أطفال القرية والأهالي، حرص المحافظ علي تفقد المدرسة والفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة ومؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة فتقام المدرسة على مساحة ٢٤٥٥.٧٤م٢ وتشمل فصلين رياض أطفال و ١٢ فصل ومكتبة ومعمل متطور .

واستمع المحافظ لمواهب الطلاب فى الشعر والغناء والموسيقى، فضلًا عن نشاط الصحافة المدرسية، كما حرص المحافظ على مشاهدة نشاط طلاب الجوالة ومشاركة الطلاب في لعب تنس الطاولة .

وأشاد اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية، بالمستوى المتميز للمدرسة لتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مشيرا الى ان افتتاح المدرسة والذي يتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي ال٢٢٦ لعروس الدلتا يعكس حرص المحافظة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها، مؤكدا ان المدرسة تم تجهيزها على أعلى مستوى من أجل أبناءنا الطلاب ومزودة بكافة الإمكانيات التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا .