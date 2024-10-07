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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

جورج وسوف وكاظم الساهر.. أسعار تذاكر الحفل الاستثنائي وطريقة الحجز

جورج وسوف وكاظم الساهر
جورج وسوف وكاظم الساهر

ليلة غنائية من نوع خاص تجمع بين سلطان الطرب جورج وسوف والقيصر كاظم الساهر، ضمن سلسلة حفلات الإمارات الشتوية للعام الجاري.

 

موعد ومكان حفل كاظم الساهر وجورج وسوف في الإمارات 

يقام حفل جورج وسوف وكاظم الساهر في السادس من ديسمبر المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 

أسعار تذاكر حفل جورج وسوف وكاظم الساهر 

 

تراوحت أسعار التذاكر بين 2600 - 19 ألف جنيه، ويتم شراؤها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 

 

 

يعتبر هذا الحفل هو الاول الذي يجمع بين رمزين من رموز الغناء العربي ولهما جماهيرية ساحقة في الوطن العربي.

 

 

أغنية جورج وسوف رقصة أسباني 

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال أغنية رقصة أسباني التي حققت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، من كلمات كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحي، توزيع:باسم رزق، وتقول كلماتها "وياليلي ياعين جايبه الجمال ده منين انا ضحكتك نستني ده يوم حد ولا اتنين وياليلي ياعين جايبه الجمال ده منين انا ضحكتك نستني ده يوم حد ولا اتنين حلوه وعنيكي حلوه جننتي جناني يااللي عنيكي غنوه وعودك رقصه اسباني حلوه وعنيكي حلوه جننتي جناني يااللي عنيكي غنوه وعودك رقصه اسباني احلوي كمان وريهم الروقان ده كفايه بس الضحكه يا عيني تسلطن السلطان احلوي كمان وريهم الروقان ده كفايه بس الضحكه يا عيني تسلطن السلطان حلوه وعنيكي حلوه جننتي جناني يااللي عنيكي غنوه وعودك رقصه اسباني حلوه وعنيكي حلوه جننتي جناني يااللي عنيكي غنوه وعودك رقصه إسباني.

 

 

ألبوم مع الحب كاظم الساهر 

أما كاظم الساهر فطرح حديثًا ألبوم “مع الحب” في مطلع العام الجاري، والذي حقق نجاحا جماهيريا ضخمة، بجانب جولاته العربية والغربية المميزة التي لا زالت مستمرة حتى الآن .

يتضمن ألبوم مع الحب 13 أغنية وهم "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"

 

 

 

 

 

 

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