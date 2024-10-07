الصحة العالمية: لا حل لأزمة الشرق الأوسط سوى بإحلال السلام

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس اليوم الإثنين، أنه لا حل للأزمة الحالية في منطقة الشرق الأوسط سوى بإحلال السلام.

وقالت هاريس في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية ـ "إن القطاع الصحي في غزة مقيد للغاية، لكنه مستمر بفضل العمل الدؤوب للعمال في المجال الإنساني والرعاية الصحية في القطاع الذين يحرصون على العمل رغم الظروف الصعبة وتواصل القصف"، مضيفة أن هناك نحو 15 ألف شخص بحاجة إلى إجلائهم من غزة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت أن فرص تعافي المرضى والمصابين في غزة ضئيلة للغاية، مشيرة إلى أن كل شخص في غزة عانى من صدمة نفسية كبيرة بسبب حالة الرعب جراء القصف الذي لا يتوقف وحزنهم على من فقدوهم من ذويهم.

إسرائيل: إحباط هجوم واسع النطاق من حماس في ذكرى السابع من أكتوبر

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، هجومًا صاروخيًا واسع النطاق، والذي قال إن "حركة حماس قد خططت له، بالتزامن مع ذكرى السابع من أكتوبر".

وذكر الجيش- في بيان، أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية- أنه "تمكن من إحباط التهديد بعد استعدادات مبكرة واكتشاف نية منظمة حماس لإطلاق صواريخ على إسرائيل".

وأضاف البيان، أن "مقاتلات إسرائيلية استهدفت عدة منصات إطلاق صواريخ وأنفاقًا في غزة قبيل الساعة 6:30 صباحًا، وهي اللحظة التي كانت تخطط حماس لإطلاق الصواريخ فيها".

وأشار إلى أن رغم هذه الهجمات الوقائية، "تمكنت حماس من إطلاق أربعة صواريخ باتجاه منطقة سوفا، تم اعتراض ثلاثة منها، بينما سقط الرابع في منطقة مفتوحة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه نفذ ضربات ضد مواقع لحماس في وسط قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت تشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية المتواجدة في ممر "نتساريم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر، في اليوم السابق، من احتمال تنفيذ حماس هجمات صاروخية وهجمات أخرى في الذكرى السنوية لهجمات السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أنه قام بتعزيز قواته في غزة وعلى الحدود تحسبًا لذلك.