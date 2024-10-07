محافظ القاهرة: مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا، بحى شرق مدينة نصر، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر.

مدينة الأمل الجديدة المقرر إقامتها على مساحة ١٠ أفدنة، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة:



ولفت محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأمل الجديدة، المقرر إقامتها على مساحة ١٠ أفدنة، ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة، حيث سيتم إقامة ٢٢ عقارًا سكنىًا داخل المدينة، يتوافر بها الخدمات والمرافق كافة.



تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة:

أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التواصل مع المواطنين واستطلاع رأيهم، والتعرف على رغباتهم قبل أعمال الإزالة، سواء الحصول على تعويضات مادية لمن يرغب، أو العودة للمنطقة بعد التطوير.



رافق المحافظ م. منى البطراوى، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

جدير بالذكر أن د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تفقد رفع علم مصر أعلى السارى الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على ارتفاع ٣٠ مترًا، ضمن أعمال تطوير طريق صلاح سالم.

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية للأعمال الجارية لرفع كفاءة الجزر الوسطى لطريق صلاح سالم فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية، التى تتضمن دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات وأرصفة الجزر الوسطى، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير اللاند سكيب ومراجعة الإنارة.

ووجه محافظ القاهرة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة المستمرة لهذه المنطقة، خصوصًا أنها تعد أول ما يقابل القادم إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وعمل صيانة شاملة للمزروعات، والفازات الديكورية بطول الطريق.

رافق المحافظ في جولته اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



