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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل مشروع "المواجهة والتجوال" إلى شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الثقافة فعاليات المرحلة الخامسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، حيث تتجه فعاليات المشروع إلى محافظة شمال سيناء، بداية اليوم، الأحد، وذلك بعد إنتهاء جولتها فى محافظتي الأقصر وقنا، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الفنان محمد الشرقاوي، مدير مشروع المواجهة والتجوال، أنه تنتهى امس الفعاليات الخاصة بعرض "توتة توتة" فى محافظة الأقصر، ويقدم اعتبارا من اليوم الأحد عرض "أكتوبر الذهبى" بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء.

حيث قدم مشروع المواجهة والتجوال فعالياته بمحافظة قنا يوم ٢٣ / ٩ بقرية الطويرات، ويوم ٢٤/ ٩ بقرية كوم الضبع، ويوم ٢٥ / ٩ بقرية الخطارة، ويوم ٢٧ /٩ بقرية بيشلاو، ويوم ٢٦ / ٩ بقرية دراو، بجانب تقديم عرضين بقصر ثقافة قنا .

وفى محافظة الأقصر قدم مشروع المواجهة والتجوال عرضين بقصر ثقافة الأقصر، وقدم عرض مسرحى بجامعة جنوب الوادى وجامعة الأزهر، وقرية أرمنت الحيط، وقرية أرمنت الوابورات، وقرية الرزيقات.

وتستهدف المرحلة الخامسة لمشروع المواجهة والتجوال، عددا من المحافظات، بعدد ٨ عروض مسرحية من فرقة مسرح الطليعة، وفرقة المسرح الكوميدى، وفرقة مسرح القاهرة للعرائس، مركز الهناجر للفنون، وفرقة المسرح القومى للطفل، وفرقة المواجهة والتجوال، بعدد ٢٠٠ ليلة عرض، معظمها بقرى مبادرة "حياة كريمة"، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وزارة التنمية المحلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، التحالف الوطنى للعمل التنموى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية.

يهدف مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" إلى نشر الفن المسرحي في أقصى ربوع الوطن، وخاصة القرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم عروض متنوعة تتناول قضايا المجتمع، وتساهم في بناء الوعي الثقافي والفني، وقد تخطى إجمالى المشاهدين فى المراحل الأربعة السابقة رقم ٤ مليون مشاهد، وتجاوزت ليالى العرض ١٢٠٠ ليلة عرض، فى مايقرب من ١٠٠٠ قرية مصرية بالإضافة للمناطق الحدودية والنائية .

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