وزير الصحة الروماني يشيد بتجربة مصر في تطوير صناعة الأدوية

استقبل وزير الصحة الروماني السيد السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها.

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بموضوعات الصحة.

التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس سي

كما استعرض سفير مصر الجهود المصرية المبذولة في تنمية قطاع الصحة، وخاصةً التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس سي.

ومن جانبه، أكد الوزير الروماني على عمق العلاقات مع مصر، مشيداً بالتجربة المصرية في تطوير قطاع الصحة ومجال صناعة الأدوية، موضحاً أنه جاري حالياً الإنتهاء من الملاحظات الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الصحة المزمع توقيعها خلال أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشتركة المقرر عقدها في بوخارست الأسبوع المقبل.