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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الصحة الروماني يشيد بتجربة مصر في تطوير صناعة الأدوية

وزير الصحة الروماني
وزير الصحة الروماني والسفير مؤيد الضلعى

استقبل وزير الصحة الروماني السيد السفير مؤيد الضلعى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوخارست، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها. 

وشهد اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بموضوعات الصحة.

 

التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس سي

 

 كما استعرض سفير مصر الجهود المصرية المبذولة في تنمية قطاع الصحة، وخاصةً التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس سي.

 

ومن جانبه، أكد الوزير الروماني على عمق العلاقات مع مصر، مشيداً بالتجربة المصرية في تطوير قطاع الصحة ومجال صناعة الأدوية، موضحاً أنه جاري حالياً الإنتهاء من الملاحظات الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الصحة المزمع توقيعها خلال أعمال اللجنة المصرية الرومانية المشتركة المقرر عقدها في بوخارست الأسبوع المقبل.

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