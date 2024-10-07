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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

وائل جسار خارج مهرجان الموسيقى العربية 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاره عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، بعدما كان من المقرر أن يحيي حفلا يوم 12 أكتوبر، وذلك بسبب الوضع المتأزم في لبنان.

وقال وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" من تقديم كريمة عوض عبر قناة "القاهرة والناس": “بالنسبة لمهرجان الموسيقى العربية امبارح كلموني اعتذرت عن المهرجان مع إن كان ليا الشرف إني أكون في مهرجان الموسيقى العربية، في كتير من الفنانين يتمنوا أنهم يشاركوا فيه ويقفوا على مسرح دار الأوبرا، لكن لبنان موجوع وإحنا نفسيا مدمرين” 

وأضاف بمعنى أن هنعمل حفل إزاي والناس مشردة والناس في كتير تستشهد إحنا هنطلع نغني؟ دي حاجة صعبة جدا، أنا دماغي مستوعبتش الموضوع دا وقررت إني اعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية"

كما شدد على أن الجميع يعرف مدى حبه لمصر وجمهورها، الذي له الفضل الأكبر في مسيرته وشهرته ونجوميته في الوطن العربي، مردفاً أن "أول أغنياتي التي حققت الانتشار والنجاح الكبير كانت باللهجة المصرية، وقد شاركت عدة مرات بمهرجان الموسيقى العربية العريق، إلا أن هذا العام سيكون الأمر صعباً للغاية"

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