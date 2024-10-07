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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

المنيا تشهد الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي للتعريف بمعايير اعتماد جودة المنشآت الصحية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي؛ للتعريف بمعايير اعتماد جودة المنشآت الصحية، وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر والفرق الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذى نظمته مديرية الصحة والسكان بالمنيا، على مدار يومين متتالين بالديوان العام للمحافظة، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان، من خلال عدة محاور وقطاعات يأتي علي رأسها الصحة .   

يأتي ذلك خلال تنفيذ فعاليات مبادرة "بداية جديده لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف الإستثمار في رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية ، وذلك من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة، فى مختلف أقاليم الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة.

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