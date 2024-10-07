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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

سبب اعتذار وائل جسار عن مهرجان الموسيقى العربية

وائل جسار
وائل جسار

 كشف الفنان اللبناني وائل جسار، أنه اعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، بعدما كان من المقرر أن يحيي حفلًا يوم 12 أكتوبر، وذلك بسبب الوضع في لبنان.

وائل جسار: اعتذرت عن مهرجان الموسيقى العربية عشان لبنان موجوع:

 قال وائل جسار، في تصريحات تليفزيونية: "بالنسبة لمهرجان الموسيقى العربية، إمبارح كلموني اعتذرت عن المهرجان مع إن كان ليا الشرف إني أكون في مهرجان الموسيقى العربية، في كتير من الفنانين يتمنون أنهم يشاركون فيه ويقفوا على مسرح دار الأوبرا.

 وأضاف: "لكن لبنان موجوع وإحنا نفسيًا مدمرين، بمعنى أن هنعمل حفل إزاي والناس مشردة والناس في كتير تستشهد إحنا هنطلع نغني؟ دي حاجة صعبة جدًا، أنا دماغي مستوعبتش الموضوع دا وقررت إني اعتذر عن مهرجان الموسيقى العربية".

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