الإحصاء: 239.9 ألف وحدة سكنية منفذة في 2022/ 2023 باستثمارات 262.1 مليار جنيه

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجازات القطاع السكني في مصر خلال العام المالي 2022/ 2023، وذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للإسكان، الذي يتم الاحتفاء به في اليوم الأول من شهر أكتوبر كل عام.

وأشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال العام المالي 2022/ 2023 بلغ 239.9 ألف وحدة، باستثمارات تقدر بـ262.1 مليار جنيه.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي 2021/ 2022، حيث تم تنفيذ 246.1 ألف وحدة باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتفاصيل توزيع الوحدات السكنية، حسب نوعية البناء، أكد الإحصاء أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى بعدد 89.6 ألف وحدة، مما يمثل 37.4% من إجمالي الوحدات المنفذة، يليه الإسكان الاستثماري بـ 59.8 ألف وحدة بنسبة 24.9%، ثم الإسكان المتوسط بـ49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8%، والإسكان الفاخر بـ 31.8 ألف وحدة بنسبة 13.3%، كما يمثل الإسكان فوق المتوسط 8.1 ألف وحدة بنسبة 3.4%، في حين بلغ عدد الوحدات المنخفضة التكاليف 802 وحدة بنسبة 0.3%.

ولفت الجهاز إلى أن نسبة 50.7% من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة (121.6 ألف وحدة) من نصيب القطاع الحكومي/العام/أعمال عام، مقابل 130.7 ألف وحدة في العام السابق، وتتصدر الوحدات الاستثمارية، حيث تم تنفيذ 59.8 ألف وحدة، تمثل 49.2% من إجمالي القطاع الحكومي، تليها الوحدات الاقتصادية بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6%.

وفيما يتعلق بالمحافظات، جاءت محافظة القليوبية في المقدمة بعدد 18.9 ألف وحدة، أي ما يمثل 15.5%، تليها محافظة القاهرة بـ 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9%، على الجانب الآخر، كانت محافظة جنوب سيناء الأقل، حيث لم تسجل سوى 20 وحدة.

وشهد القطاع الخاص أيضاً تقدماً ملحوظاً، حيث تم تنفيذ 118.3 ألف وحدة خلال العام المالي 2022/2023، مما يمثل 49.3% من الإجمالي، مقارنة بالعام السابق، حيث تم تنفيذ 115.4 ألف وحدة، وجاء الإسكان الاقتصادي في الصدارة، حيث تم تنفيذ 40.3 ألف وحدة، يليها الإسكان المتوسط بـ 39.8 ألف وحدة.

فيما يتعلق بالتصنيفات الجغرافية، جاءت محافظة الجيزة في الصدارة بـ 36.1 ألف وحدة، تمثل 31.1% من إجمالي الوحدات في القطاع الخاص، تليها محافظة القاهرة بـ 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2%.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) أحد أبرز المشروعات، حيث تم تنفيذ 568.7 ألف وحدة منه، بما في ذلك 47.1 ألف وحدة خلال العام المالي 2022/ 2023، وقد تم تنفيذ 580 وحدة منها بواسطة الجهاز المركزي للتعمير، و4.1 ألف وحدة عبر مديريات الإسكان، و42.5 ألف وحدة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تتضمن المشاريع الأخرى مشروع "سكن مصر" الذي يتضمن 52.9 ألف وحدة، حيث تم تنفيذ 5.3 ألف وحدة منها، كما يتم تنفيذ 7.3 ألف وحدة في مشروع محور الإسكان فوق المتوسط باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع "جنة مصر" (الإسكان الفاخر) 27.8 ألف وحدة، حيث تم تنفيذ 432 وحدة، بينما جارٍ تنفيذ 17.6 ألف وحدة أخرى.