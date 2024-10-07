أعضاء لجنة تحكيم مسابقة " التأليف المسرحي " بمهرجان شرم الشيخ

كشف المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن قوام لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي، والتي تنطلق هذه الدورة باسم الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول.

وتتكون اللجنة من الكاتبة، والناقدة والشاعرة المصرية صفاء البيلي وهي من مواليد المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحاصلة على درجة الماجستير في المونودراما، ولها الكثير من المؤلفات المسرحية ، كما أنها شاركت من قبل في الكثير من لجان تحكيم العروض والنصوص المسرحية بمصر وعدة دول عربية، كما ساهمت في تقديم ورشات للكتابة المسرحية والماستر كلاس سواء في مسرح الكبار أو مسرح الطفل أو المونودراما في عدد من الفعاليات والمهرجانات المصرية والعربية، وقد نالت البيلي العديد من الجوائز في الكتابة المسرحية محليا ودوليا، وترجمت عدد من أعمالها إلى الهندية، والانجليزية، وأصدرت العديد من الدواوين الشعرية والمسرحية، ومن إصداراتها المسرحية، سبع مسرحيات مونودراما، عشر مسرحيات شعرية، ومنها : الغرباء لا يتعلقون بالحبال، بيوت الزجاج، السرير، ثلاثة نصوص ماريونيت وغيرها، و للأطفال قدمت : استغماية وكوكب ورد، وغيرها، وما زالت تسهم في الحركة المسرحية محليا ودوليا.

ومن أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي أيضا الأستاذ الدكتور عادل حربي من دولة السودان، وهو حاصل على ماجستير في الدراما، ودبلوم عالي تخصص إخراج، وبكالوريوس تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وكان عميد سابق لكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومن تجاربه في التأليف بالأعمال الدرامية : عندما توقف الزمن، الوجه المستعار، الشيمة، العنكبوت، الإطار، العودة إلى المستقبل، سلسلة "خبايا"، وله تجارب مسرحية عديدة، منها تجربة مسرح الجسد ، ومسرح التليفزيون، وشارك في العديد من لجان التحكيم داخل وخارج السودان، خاصة في إطار الهيئة العربية للمسرح، وقدم العديد من المحاضرات في الفن المسرحي، ويشغل منصب خبير في منظمة اليونسكو في التراث الحي.

ويشارك أيضا في لجنة التأليف الكاتب والمخرج المسرحي القدير فهد ردة الحارثي، من السعودية، وهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات المسرحية عربيا ودوليا، منها جمعية الثقافة والفنون بالطائف، ولجنة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف، ومؤسس لفرقة مسرح الطائف، واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية المسرحيين السعوديين، ومؤسس لجمعية المسرحيين السعوديين، والهيئة الدولية للمسرح، ومؤسس لموقع مسرح الطائف والذي يعتبر أول موقع الكتروني مسرحي سعودي، وعرضت نصوصه في 40 مدينة عربية، وتم تكريمه في مصر وتونس والكويت والإمارات، ولديه خمسة عشر إصدارا مسرحيا، وشارك في تقديم العديد من المحاضرات والأوراق البحثية في الندوات الفكرية المسرحية في السعودية والمغرب وتونس والأردن والكويت وقطر والامارات وسوريا ومصر، وقام بالإشراف على العديد من الورش منها، الحكائي ورشة تذويب النص السردي في النص المسرحي لطلاب المعاهد المسرحية بتونس والكاف، ودورة الثقافة المسرحية نادي مكة الأدبي وورشة التأليف المسرحي والإعداد بالطائف في النادي الأدبي، وورشة كتابة النص المسرحي جامعه الطائف، ومن ابرز مسرحياته تأليفا: يارايح الوادي، وبيت العز، وشدت القافلة، البابور، أنا مسرور يا قلعة، ونقطة أخر السطر، وأبرز أعماله إخراجيا : كنا صديقين، الراوي، و" رحلة الكشاف ميمون" للأطفال.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 15 : 20 نوفمبر 2024، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.