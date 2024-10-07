شوربة البروكلي من الأطباق الصحية والشهية التي تضيف لمسة مميزة إلى الوجبات، حيث تتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية.

البروكلي هو أحد أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على الصحة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل شوربة البروكلي وفوائدها الصحية المذهلة.

شوربة البروكلي من الأطباق الصحية والشهية التي تضيف لمسة مميزة إلى الوجبات، حيث تتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية.

طريقة عمل شوربة البروكلي

المكونات

500 غرام من البروكلي (مقطّع إلى زهرات)

1 حبة بصل متوسطة (مفرومة)

2 فص ثوم (مفروم)

4 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

1 كوب من الحليب أو كريمة الطبخ

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير

1. تحضير المكونات: اغسلي البروكلي جيدًا وقطعيه إلى زهرات صغيرة. افرمي البصل والثوم.

2. تسخين الزيت: في وعاء عميق، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة. ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.

3. إضافة الثوم: أضيفي الثوم المفروم وقلبيه مع البصل لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

4. طهي البروكلي: أضيفي زهرات البروكلي إلى الوعاء وقلبي المكونات لمدة 2-3 دقائق. ثم أضيفي مرق الدجاج أو الخضار واتركي المكونات تغلي.

5. الطهي: بعد الغليان، خففي النار واتركي الشوربة تطهى لمدة 15-20 دقيقة، حتى يصبح البروكلي طريًا.

6. الهرس: استخدمي خلاطًا كهربائيًا لهرس الشوربة حتى تصبح ناعمة. يمكنك أيضًا استخدام خلاط يدوي.

7. إضافة الحليب: أضيفي الحليب أو كريمة الطبخ إلى الشوربة واخلطيها جيدًا. إذا كنتِ تحبين قوامًا أكثر كريميًا، يمكنك إضافة المزيد من الحليب حسب الرغبة.

8. التوابل: تبلي الشوربة بالملح والفلفل الأسود ورشة جوزة الطيب حسب الذوق.

9. التقديم: قدمي شوربة البروكلي ساخنة، وزينيها برقائق الخبز المحمصة أو القليل من زيت الزيتون.

فوائد شوربة البروكلي

غنية بالفيتامينات والمعادن:

البروكلي يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، فيتامين K، وحمض الفوليك، مما يدعم صحة الجهاز المناعي.

مضادات الأكسدة:

تحتوي شوربة البروكلي على مضادات أكسدة قوية تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

صحة القلب:

الألياف الموجودة في البروكلي تعزز صحة القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

تعزيز الهضم:

الألياف تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من مشاكل الهضم.

مفيدة لإنقاص الوزن:

شوربة البروكلي قليلة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للذين يسعون لفقدان الوزن.

شوربة البروكلي ليست فقط لذيذة وسهلة التحضير، بل هي أيضًا مليئة بالفوائد الصحية. من خلال تضمينها في نظامك الغذائي، يمكنك الاستفادة من العناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحتك العامة.