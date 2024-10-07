سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 7-10-2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-10-2024، أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.84 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.86 جنيه للشراء، 12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.84 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.84 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.86 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.56 جنيه للشراء.

12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.79 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.81 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

هبط الين إلى أدنى مستوى له في نحو شهرين، كما تكبدت عملات رئيسية أخرى خسائر في بداية تعاملات الاثنين، مع استمرار ارتفاع الدولار بفضل صدور بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية الجمعة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض الين بشكل طفيف إلى 149.10 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس قبل أن يقلص خسائره ليصل إلى حوالي 148.40 أمام الدولار. جاء ذلك بعد انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في ستة أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.