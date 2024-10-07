إعلام إسرائيلي: سقوط عدد من المصابين جراء الرشقة الصاروخية تجاه تل أبيب

أفاد إعلام إسرائيلي، عن سقوط عدد من المصابين جراء الرشقة الصاروخية تجاه تل أبيب، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

قصف تل أبيب

وشدد إعلام إسرائيلي، على أنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب، مؤكدًا أن القبة الحديدية اعترضت بعضها.

كشفت فصائل فلسطينية:، عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90، ردًا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب، وذلك إثر إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب الكبرى، خلال الدقائق الأخيرة.

وأعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، عن دوي انفجار كبير في تل أبيب، وسقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

تبنت حركة حماس، عملية استهداف قلب تل أبيب، ظهر اليوم الاثنين، برشقة صاروخية من خان يونس، وفشل القبة الحديدية في التصديبالتزامن مع ذكرى طوفان الأقصى .

وافادت يسرائيل هيوم، بأن الذراع العسكري لحماس تبنى مسؤوليته إطلاق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب.

في ظل إستنفار واسع للجيش الإسرائيلي بكافة منظوماته الأمنية والعسكرية