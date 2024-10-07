القبض على سائق نقل الذكي تحرش بسيدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من سيدة وابنتها "تحملان جنسية إحدى الدول" مقيمتان بدائرة القسم، بتضرر المُبلغة من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى" بالتحرش لفظياً بنجلتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته السيارة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر لقى شخصان مصرعهم وأصيب 23 آخرون، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى بالمنيا، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال اثناء عودتهم من العمل، على الطريق الذى يربط بين الصحراوى والطريق الزراعى بالقرب من الصحراوى الغربى، واسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 23اخرين جميعهم من قرى غرب المنيا، انتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الواقعة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا.

وأفادت التحريات الاولية أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مزارع وكانت فى طريق عودتهم، وسبب إنقلاب السيارة إنفجار احد إطارات السيارة مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

وفى سياق آخر اندلع حريق داخل محل أدوات كهربائية فى الحوامدية وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل محل فى الحوامدية وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار وصاحب المحل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل أدوات صيد؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بمحافظة المنوفية.

وتبين اتهام المتهم بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص" ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ31 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر فقد ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، بقتل شاب، والتخلص من جثته، بمنطقة زراعية في أطفيح، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، لشكهم في تورط المتهم بسرقة هاتف أحدهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات في أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإنهاء حياة المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ضبط عاطل متهم بالنصب على المواطنين فى الجيزة

ضبطت أجهزة الأمن، عاطل متهم بالنصب على المواطنين في الجيزة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بحجة علاجهم من السحر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد تورط عاطل في النصب على المواطنين، وادعاء قدرته على العلاج من السحر، مقابل حصوله على مبالغ مالية من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على سائق وراء إضرام النيران فى شقة طليقة صديقه وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بقيام سائق بإضرام النيران بشقة طليقة صديقه، نتج عنه إحتراق محتويات الصالة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات صحة الواقعة، وبضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الحادث نتيجة خلافات سابقة بينهما لقيامها بالزواج مرة أخري، عقب تطليقها من صديقه، وعليه قام بالتوجه للشقة في وقت عدم تواجدها، وكسر باب الشقة وإضرم النيران بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.