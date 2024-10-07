باحث سياسي: ما تمارسه إسرائيل بلبنان نوع من انعكاس جنون وتخبط نتنياهو

تحدث زهير الشاعر كاتب وباحث سياسي، عن التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الشمالية له مع لبنان، مؤكدًا أن ما تمارسه دولة الاحتلال من العدوان على المناطق اللبنانية إنعكاس لحالة الجنون والتخبط التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وشدد "الشاعر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن ما يحدث الآن من التصعيد الإسرائيلي على كل الجبهات أنه ليس أمرا مستغربا؛ لأن العربدة الإسرائيلية واضحة وجرى تجريبها في غزة، ويراها الجميع كل ساعة ودقيقة عمليا في جبهة لبنان.



وأضاف أنّ القصف والعدوان ليس أمرا غريبا على الهمجية الإسرائيلية التي مارست الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولازالت تمارسها، وبالتالي، مؤكدًا أن تمارسه دولة الاحتلال في لبنان خلال الفترة الحالية هو نوع من انعكاس آلة الجنون والتخبط التي يعيشها نتنياهو وحكومته المتطرفة، وبخاصة أن مفاجآت حزب الله لازالت تتقدم أكثر فأكثر رغم الضربات القوية التي وُجهت إليه.



وتابع الكاتب والباحث السياسي: "الضربات الإسرائيلية استهدفت عملية تشتيت قوته وصفوفه وإرباكه حتى يعجز عمليا عن الرد ويتم تفكيكه بالكامل من أول ضربة، وبخاصة أن الضربة الأولى استهدفت القيادات العليا، ولكن، نحن أمام ضربات مضادة وحزب الله يستخدم مسيرات وصواريخ، وبالتالي، فقد أربك الحالية الإسرائيلية، ويبدو أن القبة الحديدية مازالت عاجزة عمليا عن الوقوف أمام هذا الأمر".