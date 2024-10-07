ميناء سفاجا يستقبل 2044 رأس عجول حية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و852 شاحنة بضائع و473 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و449 شاحنة بضائع و450 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و403 شاحنة بضائع و 23 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس والسفينة MARIONA وعلى متنها 2044 رأس عجول حية بوزن 511 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز الخدمة الوطنية حيث قامت الجهاز المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا وتغادر الميناء العبارة دليلة واستقبل الميناء بالأمس العبارة دليلة وغادرت الميناء السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و424 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1472 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

وشهد ميناء نويبع تداول 70 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.



وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.