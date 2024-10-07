«لوزان للتطوير العمراني LUD» تستعد لتدشين مشروع سكني متكامل شرق القاهرة

أعلنت شركة لوزان للتطوير العمراني LUD عن خطة عمل طموحة تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تعتمد على خبراتها القوية في السوق العقاري، ورؤيتها المستقبلية للفرص الاستثمارية المتميزة التي تسعى لاقتناصها وتقديمها لعملائها.

تعتزم لوزان LUD مواصلة خطتها التوسعية من خلال دراسة العديد من المواقع الاستراتيجية الواعدة في مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.

وتقترب الشركة من الإعلان عن أحدث مشروعاتها المتميزة في منطقة شرق القاهرة، والذي سيكون مفاجأة في كل تفاصيله، وسيكون المشروع قيمة مضافة للعملاء من خلال تصميم مبتكر ومفهوم جديد كليًا.

قال عادل عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة لوزان للتطوير العمراني-LUD، ، إن الشركة نجحت منذ انطلاقها في السوق العقاري في المشاركة بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التي ساهمت في تعزيز ثقة العملاء في مصداقية الشركة ومستوى الجودة الذي تقوم بتنفيذه في مشروعاتها، وهو ما حقق للشركة مكانة مرموقة في السوق العقاري خلال وقت قياسي.

وأضاف أن لوزان للتطوير العمراني LUD تمتلك خبرة قوية في السوقين المحلي والخارجي، حيث نفذت مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية التي تجاوزت 20 مشروعًا سكنيًا متكاملاً في الإمارات العربية المتحدة، ثم توسعت الشركة لتشمل منطقة الدلتا، حيث طورت أكثر من 25 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا.

وأوضح أنه مع توجه الدولة نحو تنفيذ المدن الذكية، كانت شركة لوزان في مقدمة الشركات التي وجهت خطتها للتناسب مع خطة الدولة لتنمية جيل من المدن الجديدة الذكية والمستدامة، حيث شاركت لوزان للتطوير العمراني بالمساهمة في تطوير 4 مشروعات متنوعة تشمل السكني، والتجاري، والإداري والطبي في العاصمة الإدارية، باعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع الرائدة.

وتابع عبد المنعم: LUD: "تستند استراتيجيتنا على تحقيق توازن بين الابتكار والجودة، مع التركيز على تطوير مشاريع عقارية مستدامة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، حيث نستهدف من استثماراتنا تعزيز مكانتنا القوية في السوق العقاري، مع السعي لتحقيق قيمة طويلة الأجل لكل من المستثمرين والعملاء، من خلال تقديم حلول متكاملة تواكب تطلعاتهم، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام".

وأشار إلى أن الشركة تستهدف أن تكون شريكًا فعالًا في التنمية العمرانية في مصر، وذلك من خلال تطوير مشاريع تقدم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصري،مع خطط طموحة للتوسع في مناطق شرق وغرب القاهرة، بالإضافة إلى منطقة الساحل الشمالي.

وأكد أن هذه الاستراتيجية الطموحة لشركة لوزان للتطوير العمراني تأتي في إطار ثقتها في قوة الاقتصاد المصري والسوق العقاري الذي يتمتع باستقرار ونمو مستدامين ويمتلئ بالفرص الواعدة، وذلك بفضل القاعدة العريضة من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يثقون في قوة الاقتصاد المصري.