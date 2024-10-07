تكريم صيادلة “شفاء الأورمان” تقديرًا لدورهم في تعزيز الرعاية الصحية للمرضى

في يوم الصيدلة العالمي

تحرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بالأقصر، على مدار السنوات الماضية على الاحتفال باليوم العالمى للصيدلى باعتباره أحد العناصر الفعالة والحيوية وركن أساسي من أركان المنظومة الصحية بالمستشفى.



ونظمت مستشفى شفاء الأورمان احتفالية للعاملين بصيدليات المستشفى بحضور عدد كبير من العاملين من أجل التعريف بأهمية دور الصيدلي، وكذلك تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الصيادلة في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويقول الدكتور هاني حسين المدير التنفيذى لمستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى حريصة سنويا على تنظيم احتفالية للصيادلة للتأكيد على أنهم جزء أساسي من المنظومة الصحية بالمستشفى الداعمة للمرضى ودورهم الكبير في توفير العلاج للمرضى بالإضافة إلى المساهمة بأبحاث علمية لتطوير العلاج اللازم لمرضى الأورام السرطانية.

وأضاف أن الصيادلة هم المتخصصون في الرعاية الصحية، الملتزمون دائمًا بضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، مما يضمن تعزيز النتائج الصحية وصولا للمعايير العالمية في شفاء مرضى الأورام السرطانية.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نحتفل بكل إخلاص بـ "يوم الصيدلي العالمي" تأكيداً على امتناننا لجميع الصيادلة لدعمهم الدائم والمستمر للمرضى وتفانيهم في توفير رعاية صحية آمنة لهم"، موضحا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للصيدلة، منذ عام 2009‏م، موضحا أن الصيادلة يقومون بعمل مذهل لإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى، وإجراء مساهمات كبيرة لقطاع الرعاية الصيدلية، كما هو الحال وقت الجوائح والأزمات، حيث يواجه الصيادلة العديد من التحديات، وكذلك توعية المجتمع بدور الصيادلة في تحسين الرعاية الصحية.