مدارس الإسماعيلية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت مدارس محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجميع المراحل التعليمية بالذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وشهدت إذاعة الصباح المدرسية بالإدارات التعليمية الثمانية احياء لذكرى الانتصارات على العدو الإسرائيلي وتحطيم خط بارليف.

وشهد سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، يرافقه المهندسة احسان العيادى مدير عام التعليم الفني احتفال مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية العسكرية بالذكرى ال ٥١ لانتصارات أكتوبر ١٩٧٣ بحضور محمود عبد الواحد مدير إدارة القنطرة غرب التعليمية و تامر الجندى وكيل الإدارة و العقيد ماجد اسماعيل القائد العسكرى للمدرسة .

وألقى وكيل المديرية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكداً على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية ، كما أكد على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الطلاب ، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر ، وأشاد بانتظام طابور الصباح و احتفالية المدرسة المتميزة .

وفى سياق متصل تحدث قائد التأسيس العسكري عن انتصارات حرب أكتوبر وما قدمه الجيش المصري من ملحمة وطنية و بطولات حتي استعاد أرض سيناء كامله ، مؤكداً بأن حرب أكتوبر المجيدة غيرت مجرى التاريخ وموازين القوى ورسمت صورة مضيئة لتلاحم الشعب وقدرة وقوة وعزيمة القوات المسلحة المصرية .

تضمنت فقرات الاحتفال تقديم إذاعة مدرسية متكاملة بمناسبة ذكرى انتصارات شهر أكتوبر ١٩٧٣ ، و عروض غنائية وطنية للطلاب الموهوبين بالمدرسة ، بمشاركة طلاب مدارس القنطرة غرب الرسمية لغات ، و سعد ابن أبى وقاص الابتدائية، و يسرى شعراوي الثانوية بنات .

واحتفلت إدارة فايد صباح اليوم بالذكرى ال ٥١ لانتصارات أكتوبر بمدرسة فنارة الثانوية الزراعية العسكرية ، بحضور العميد وليد سليمان القائد العسكري للمدرسة ، حيث بدأت الاحتفالية بالتابور العسكري و الإذاعة المدرسية و قام الطلاب بالقاء كلمة الصباح الصادرة عن القوات المسلحة المصرية بمناسبة عيد النصر و ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد .

وشهد محمد عبد الرؤف أحمد مدير إدارة ابوصوير التعليمية و أحمد حسين وكيل الإدارة احتفال مدرسة الشهيد محمد محمد علي ابراهيم الثانوية الصناعية العسكرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة صباح اليوم ، وبمشاركة عدد كبير من طلاب مدارس ابوصوير ، و خلال كلمته أكد عبد الرؤف أن حرب السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ غيرت مجرى التاريخ وموازين القوى ورسمت صورة مضيئة لتلاحم الشعب وقدرة وقوة وعزيمة القوات المسلحة ، وفى ختام الاحتفال تم تكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الرياضية بالمدرسة .