63 مليار جنيه.. أحدث إحصائيات تطوير العشوائيات منها قيمة الأرض

نشر صندوق التنمية الحضرية ، أحدث أرقام وصل إليها ، بعد جهود مضنية لتحقيق التطوير والتنمية في المناطق العشوائية .

قال الصندوق ، إن إجمالى المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 2مليون مواطن لاجمالي عدد 357 منطقة بـ 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض،

وذلك بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية،

، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة .