ثورة خضراء.. مصر تسجل أصنافاً جديدة من اللوبيا والثوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إنجاز جديد في قطاع الزراعة، استجابة لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد على أهمية استغلال مخرجات البحث العلمي لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية.

أصناف جديدة للمزارعين

وحقق مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم وتقديمها للتسجيل كأصناف جديدة للمزارعين في مصر" نجاحًا ملحوظًا، وقد تم تمويله من قبل أكاديمية البحث العلمي بالشراكة مع كلية الزراعة في جامعة كفر الشيخ.

وتم إصدار قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم (221) لعام 2024 بتسجيل صنفين جديدين من الثوم (طيبة 1 وطيبة 2)، كما تم تسجيل ثلاثة أصناف من اللوبيا (كفر الشيخ 2، كفر الشيخ 3، كفر الشيخ 4) بموجب القرار الوزاري رقم 535 لعام 2022.

الأكاديمية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع الزراعي

أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الإنجازات تعكس التزام الأكاديمية بتلبية احتياجات المجتمع ودعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه النقلة النوعية في السياسة الزراعية تهدف إلى إنتاج تقاوي محلية للمزارعين، مما يسهم في توفير غذاء آمن ومستدام وتقليل فاتورة استيراد تقاوي الخضار.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لضمان استدامة الأمن الغذائي، حيث واجهت العديد من الدول الغنية صعوبات في تلبية احتياجات مواطنيها.

خريطة طريق ما بعد كورونا

أوضحت الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية أعدت خريطة طريق تتناول أولويات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل عشر أوراق سياسات في مجالات حيوية مثل التعليم، الصحة، الزراعة، والغذاء. تهدف هذه الخريطة إلى توجيه الجهود البحثية نحو تحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.

أطلقت الأكاديمية نداءً في يوليو 2020 لتلقي مقترحات مشاريع تطبيقية، حيث أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة مقترحات بحثية ضمن المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضروات، من معهد بحوث البساتين، وكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، والمركز القومي للبحوث

تفاصيل مشروع اللوبيا والثوم

من بين المشاريع البارزة، مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة متفوقة من اللوبيا والثوم"، تحت إشراف د. المهدي إبراهيم متولي ود. محمد توفيق سالم رخا من قسم البساتين في جامعة كفر الشيخ. تعتبر اللوبيا والثوم من المحاصيل المهمة في مصر، حيث تمتلك الكلية برنامجًا متميزًا لتحسين هذه المحاصيل منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

يهدف المشروع إلى تسجيل أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى وقدرة على تحمل الظروف البيئية المختلفة، مما يسهم في تحسين أوضاع المزارعين وتوفير غذاء محلي.

وأوضح الدكتور المهدي متولي أن الأصناف الجديدة ستحقق إنتاجية تفوق 1.25 طن للفدان مقارنة بصنف كفر الشيخ 1 الذي ينتج حوالي 0.9 طن. كما تتسم هذه الأصناف بالنضج المبكر، مما يقلل من تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى جودة البذور العالية ومحتوى البروتين المرتفع.