ضريح السيدة نفسية ملجأ الفنانات الآمن

تحرص عدد كبير من نجومات الفن والمشاهير، على زيارة أولياء الله الصالحين وآل البيت، لقضاء بعض الوقت بجانب الأضرحة والمقامات، وذلك إيماناً منهم أن أهل الأضرحة لهم بركات خاصة، خاصة مقام السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين وغيرهم.

بدورها، وجهت يسرا العديد من النصائح عن أولياء الله الصالحين كان أبرزها الحرص على زيارة الأضرحة حتى ينال البركة من أولياء الله الصالحين.

وأعلنت يسرا إيمانها بالفكر الصوفي وبأولياء الله الصالحين، وهو السبب الرئيسي وراء حماسها لتجسيد دور سيدة من أولياء الله الصالحين، مؤكدة أن دورها يشعر كل إنسان أن فيها مناحي من شخصيته الحقيقية وتشعر أنها ضمير الإنسان وتعتبره خطوة مهمة في حياتها الفنية.

من جانبها، أظهرت الفنانة حنان شوقي، حبها لأهل بيت النبي، خاصة السيدة نفيسة، ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- جاءت لمصر عام 193هـ، وعاشت فيها حتى وافتها المنية عام 208هـ، وقد اختارت مسكنا بعيدا عن قصر الوالي، وبالقرب من المقابر، حتى تتفرغ لعبادتها وعلمها في هذه الخلوة على أطراف مدينة الفسطاط قبل بناء القاهرة الفاطمية.

ويحتل ضريح مسجد السيدة نفيسة، منزلة خاصة لدى المصريين وعشاق الطرق الصوفية، خصوصاً ان السيدة نفسيه رضي الله عنها، عاشت بين المصريين وتعاملت معهم ويعتبرها المصريون واحدة منهم.