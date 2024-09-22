افتتاح مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة بقرية بندف

تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وإبتهاجاً وإحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، إفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مدرسة السيدة نفيسة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بقرية بندف، والمُقامة على مساحة 3068 م.

وتتكون المدرسة الجديدة من 4 طوابق وتضم 15 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 11 مليون و678 ألف جنيه، لتمثل صرحاً جديداً يساهم في الإرتقاء بالعملية التعليمية بمركز منيا القمح.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، موجها إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي، وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء وإحلال كلي وجزئي لعدد 20 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليون و 600 ألف جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

أشاد المحافظ بمجهودات المجتمع المدني وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي في توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تساهم في تدعيم البنية التحتية والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وأشار المهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر إحتياجاً، ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة، للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، والإنتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس بمختلف القرى والمراكز والمدن لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وعلى هامش الإفتتاح قام محافظ الشرقية بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، موجها بضرورة الإنتظام والحضور إلى المدرسة والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

وفي نهاية الإفتتاح أهدت إدارة المدرسة لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله، تقديراً لدوره البارز في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

شارك في الإفتتاح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أحمد عبد المعطي، محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد بهجت عوض نائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ،والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وأهالي القرية.