"برغم القانون": دراما اجتماعية مميزة وإيمان العاصى ترسخ أقدامها فى عالم البطولة المطلقة

أشاد الكاتب والإعلامى محمد فودة بمسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، مؤكدًا على نجاح عناصر العمل بالكامل، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" :"النجاح لايأتى بالصدفة والنجومية لا تهبط من السماء بل هى نتاج عمل دءوب وجهد وإتقان".

محمد فودة يشيد بأداء إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

وتابع: "وهذا ما لمسته فى مسلسل "برغم القانون" فمنذ عرض أولى حلقاته استطاع أن يحجز له مكانا متميزا فى قطار النجومية الفاخر ، حيث عزف فريق عمل المسلسل سيمفونية رائعة تصدرتها النجمة إيمان العاصى التى أجبرت المشاهدين على كتم الأنفاس وهم يتابعون تصاعد الأحداث التى تعيشها "ليلى" التى جسدت شخصيتها بأداء رفيع المستوى يصل الى حد الاتقان التام للشخصية وهو ما يدفعنى للقول بأننا أمام نجمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنها قادرة على إمتاعنا بأعمال فنية قادمة بهذه القدرة على تجسيد الأدوار الصعبة والمركبة والتى تعكس بإحترافية تامة واقع المجتمع بأدق التفاصيل".

وأكد الكاتب والإعلامى محمد فودة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النجمة إيمان العاصى نجحت فى تجسيد أبعاد الشخصية قائلا :"لقد قدمت إيمان العاصي تحليلاً نفسياً عميقاً لشخصية "ليلى" وصورت صراعها الداخلي بين اليأس والأمل، بين الحب والخوف، مما جعلنا نشعر بكل ما تمر به خلال الأحداث، لتؤكد على موهبتها الكبيرة وترسيخ أقدامها فى عالم البطولة المطلقة، فهذا العمل يعد نقطة تحول في مسيرة إيمان العاصي، استطاعت أن تثبت من خلاله جدارتها بالوقوف في الصفوف الأولى وقيادة عمل درامي كبير".

وأضاف فودة :"الحق يقال فإن بقية نجوم مسلسل "برغم القانون" أثبتوا جميعاً أنهم قادرون على تقديم أعمال فنية متميزة، حيث تألق محمد القس بأداء قوي ومقنع، وأيضا رحاب الجمل، ومحمد محمود عبد العزيز، وايهاب فهمى وجورى بكر، وشادي عبد السلام، المخرج الذي قدم ببراعة فائقة من أعماق القصة لوحة فنية بديعة،، فالمسلسل بالفعل يعتبر رحلة استثنائية داخل أعماق المجتمع".

وأختتم فودة:"لقد أعادنا مسلسل "برغم القانون" الى زمن الفن الجميل والدراما الاجتماعية الحقيقية ، فقد استطاع أن "يخطف" قلوب المشاهدين ويطرح قضايا شائكة بطريقة فنية عصرية وراقية، وليس هذا فقط ، بل تحول لما يشبه مباراة فنية رائعة فى الأداء شارك فيها الجميع من خلال سيناريو رائع صاغته بحرفية وإقتدار المبدعة نجلاء الحدينى، وأخرجه مايسترو العمل شادي عبد السلام على هذا النحو من الروعة والجمال".