اليوم.. إكتمال القوة الضاربة لمعسكر منتخب مصر بإنضمام المحترفين

تكتمل القوة الضاربة لمنتخبنا الوطني اليوم بانضمام لاعبي منتخب مصر الدوليين لمعسكر المنتخب الذي انطلق أمس استعدادا لمواجهتى موريتانيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها فى المغرب.

ويستضيف الملعب الرئيسى باستاد القاهرة التدريبات اليومية لمنتخب مصر، حتى موعد السفر إلى موريتانيا، والمواجهة الثالثة ستكون يوم 11 أكتوبر والإياب يوم 15 من الشهر نفسه.

وكان الجهاز الفني لـ منتخب مصر قرر انطلاق المنتخب في وقت مبكر ٢٤ ساعة عن الأجندة الدولية التي تبدأ اليوم، وينضم اليوم رباعي منتخب مصر المحترفين للمعسكر مع بداية انطلاق الأجندة الدولية ، ويصل محمد صلاح اليوم عقب الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني للمنتخب بالتأخر ٢٤ ساعة، وعقب انتهاء الثلاثة الآخرين من مشاركتهم رفقة أنديتهم في المباريات التي أقيمت أمس الأحد .

وخاض أمس مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ، وعمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى ، محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي .

وكشف منتخب مصر عن جدوله للمعسكر حتى يوم المباراة الثانية، البداية ستكون في 10 أكتوبر بعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موريتانيا، والتي ستقام في 11 أكتوبر 2024 على الأراضي المصرية.

بعد المواجهة الأولى، سيغادر الفراعنة إلى موريتانيا في 13 أكتوبر 2024، حيث سيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإياب في 14 أكتوبر 2024.

وتختتم فعاليات المعسكر بمواجهة ثانية تجمع بين المنتخبين في موريتانيا يوم 15 أكتوبر 2024.

برنامج بدني مكثف للاعبين في معسكر منتخب مصر

وقام حسام حسن المدير الفني بوضع برنامج بدنى للاعبين للعمل مزيداً على القياسات العضلية وأوزان اللاعبين مع بداية انضمامهم للمعسكر أمس، من أجل العمل على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين خاصة فى الأهلى والزمالك، بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة أسبوع عقب خوض مباراة السوبر الإفريقى.

ويسعى جهاز الفراعنة لاستغلال أول 48 ساعة فى المعسكر للوصول باللاعبين للمستوى البدنى المطلوب، من خلال خوض مران بدنى صباحى ومران مسائى.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

وتضم قائمة المنتخب في حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير، في الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد، في الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل، في الهجوم: