الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبدالحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي والجماهير من حقها الفرحة

السوبر الافريقي
السوبر الافريقي

أشاد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

إقرأ أيضًا..

txt

أمير هشام: الزمالك يحاول الوصول لحلول ودية مع باتشيكو  

وقال عبدالحليم في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب أن نشيد بمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بعد المباراة التاريخية والأداء الرجولي، ومن حق الجماهير أن تفرح لأنها بطولة غالية".

وأضاف: "الزمالك استحق التتويج باللقب عن جدارة ويجب أن تزداد الثقة لدى اللاعبين من أجل حصد البطولات في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "يجب أن لا ننسى الإشادة باللاعب ناصر منسي لأنه سجل أغلى هدف من 30 سنة بعد هدف أيمن منصور في السوبر ايضا".

مواد متعلقة

تفاصيل بطولة السوبر المصري وموقف الزمالك

موقف الزمالك من المشاركة في السوبر بعد توديع كأس مصر

الإيجار‭ ‬القديم.. حكايات ‭ ‬‮«‬الظالم‭ ‬والمظلوم‮»‬

تفاصيل عقد بن شرقي مع الزمالك.. والأبيض يقترب من ضم جوناثان

أحمد عبدالحليم: لا أؤيد رحيل أوباما ومن الصعب التفريط في زيزو

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

نجم الأبيض: الزمالك يحتاج ٥ صفقات سوبر
الجريدة الورقية