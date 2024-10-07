من المتعارف عليه منذ بدء الخليقة أن الأب هو أساس العائلة وهو حصنها الآمن الذي لا ينكسر، فهو المُعلم والحامي لأبنائه، وهو الملاذ المنيع لهم من هموم الزمان، ولكن على النقيض، هناك آباءً لا يمتون للأبوة بأي صلة، فهم نقمة على أبنائهم فقط لا غير، حتى أن الأمر وصل حد إلى مقتل فتاة صغيرة في عمر الزهور على يد والدها، والسبب في ذلك اتهامه إياها بالسرقة.

دمُاء علي ثوب البراءة .. أب يقتل طفلته بدم بارد في القناطر الخيرية |ووالدتها عايزة حق بنتي

وقالت والدة الطفلة ريتاج، زوجي السابق ،قتل ريتاج بعد وصلة تعذيب في قرية سندبيس التابعة لمدينة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، دائم التعدي عليها وعلى أولادها بالضرب.

وأضافت الأم؛ إن المتهم ظل يضرب في ابنته ساعات متواصلة حتى فارقت الحياة بين يديه، وذلك بلا رحمة.

وأكملت هدى عبدالمنصف والدة «ريتاج» كل ده بسبب المخدرات اللي بيشربها من سنين، وبنتي مكنتش تستحق كل ده، مطالبة بحق ابنتها والقصاص لها.

وقالت والدة ريتاج؛تزوجت من المتهم منذ 16 عاما انجبت منه خلالها ثلاث أطفال بينهم ريتاج 11 عاما وبنت أخرى عمرها 14 عاما وولد عمره 4 سنوات وطوال فترة زواجها منه كان دائم التعدى عليها وعلى الأولاد بالضرب وكانت دائما تترك له المنزل وتذهب لمنزل أسرتها ويتدخل الأهل والأقارب وتعود مرة أخرى» .

وأضافت ؛ إلى أن ضاق بى الحال وتركت له المنزل وتم تطليقي بالمحكمة وحصلت على حكم بحضانة أولادى إلا أنه لم ينفذ حكم المحكمة وكان دائما يهددني بالاولاد».

سائق ينهي حياة طفلته في القليوبية

وقال جدة الطفلة ريتاج، إن والدها طيلة عمره كان قاسيا عليهاوعلي أخواتها ، عمره ما كان أب حنين على ضناه

وأضافت جدة الطفلة ريتاج؛ إنه قتل ضناه وهي طفلة بريئة وصغيرة، مضيفة: هانت عليه وعايزين حقها يبرد قلوبنا.

وواصلت: ريتاج ضحية أب لا يعرف الرحمة، وكل ذلك بسبب الكيف وشرب المخدرات.

واعترف المتهم ويدعى «فكرى م ع» 35 سنة سائق تفصيليا أمام النيابة بقيامه بضرب نجلته بالعصى بسبب السرقة وأنه كان يؤدبها ولم يكن يقصد قتلها

سائق ينهي حياة طفلته بالقليوبية

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية ، بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكري م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج فكري 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء أحمد مصطفى سالم وعمرو بدر وأحمد طلعت عدس وأحمد أبوزيد ومكسيموس ماجد، معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

كما شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية ،واقعة اعتداء على المشرف العام للمناطق الصناعية بالمحافظة.

حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم أول بنها يفيد تلقيه بلاغا من إحدى السيدات تدعى ه أ وتعمل مشرفة على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مفاده تعرضها للاعتداء من قبل أحد المجهولين والشروع في قتلها.

وذكرت المشرف العام على المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، ببلاغها، أن أحد الأشخاص تتبعها عقب عودتها من عملها وصعد العقار التى تقطن به بمنطقة خالد بن الوليد، وانتظر حتى فتحت الباب وقام بدفعها داخل شقتها، على طريقة سيدة السويس، وقيدها وقام بضربها واصابتها، ومن ثم سرقة مشغولاتها الذهبية وفر هاربًا.

وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة إغماء، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإسعافها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.