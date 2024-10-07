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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أول تعليق من المدير الرياضي لنادي سينت ترويدن البلجيكي على تصريحات والد بلعيد

بلعيد
بلعيد

كشف الإعلامى خالد الغندور،أول تعليق من أندريه بينتو المدير الرياضي لنادي سينت ترويدن البلجيكي على تصريحات والد بلعيد.

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وتابع الغندور:" والد اللاعب الجزائري بلعيد،قال إن نجله أبلغ إدارة نادي سينت ترويدن البلجيكي،بفسخ تعاقده مع الوكيل الجزائري علي كرمالي.

واضاف:" تواصل ستاد المحور مع أندريه بينتو المدير الرياضي لنادي سينت ترويدن البلجيكي، لسؤاله عن حقيقة التصريحات الخاصة بوالد بلعيد".

وأكمل:" الرد جاء "أندريه بينتو قال في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، كنادي سينت ترويدن، نحن لا نشارك أنفسنا في أي نزاعات بين اللاعبين ووكلائهم. نحن نعمل مع الوكيل الذي اختاره اللاعب لتمثيلهم".

وأختتم:"اللاعب يتدرب كالمعتاد ويتنافس على مركز في الفريق مثل أي لاعب آخر ويركز بشكل كامل على مباراتنا هذا المساء".

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