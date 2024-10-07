في ذكرى انتصار أكتوبر.. رئيس اتحاد المصريين بالأردن: رؤوسنا عالية ونفخر بجيشنا العظيم



عبر عادل جابر، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع الأردن، عن سعادته بحلول ذكرى انتصار ال ٦ من اكتوبر، يوم العزة والكرامة واسترداد الأرض.

وقال جابر، إن ابناء مصر في المملكة الأردنية الهاشمية يقفون رافعين رؤوسهم عاليه وهم يحتفلوا بذكري يوم النصر ويوم العبور يوم تحرير سيناء ورفع العلم المصري علي ارض مصرية انها ذكري غالية علي قلب كل مصري يحملها معه في اي مكان يتواجد فيه سوء كان في داخل الوطن او خارخ الوطن انه يا سادة يوم السادس من اكتوبر ١٩٧٣ .

وأكد رئيس الاتحاد بالاردن، أن اكتوبر المصري العظيم له فرحة وطعم اخر يوم ان قالت مصر للصهيوني هذا هو حجمك ان انهار الجيش الذي لا يقهر يوم ان وقف الجندي المصري عي القنال رافع العلم المصري فوق الوهم الصهيوني، مضيفا: (خط بارليف ) وقهر جيش صهيون وهو يقول بسم الله الله واكبر .

وأضاف: "تحية لهذا الوطن تحيا لهذا الجيش تحية لهذا الجندي تحية لهذا الشعب في يوم الكرامة ويوم التحدي وفي هذه الذكري حقآ علينا جميعآ ان نحي قائد العبور والحرب وأيضا قائد السلام الشهيد البطل الرئيس محمد انور السادات تحيا الي روح هذا البطل وتحيا الي شهداء اكتوبر الابطال وتحيا الي قادة اكتوبر الابطال وجنود اكتوبر الابطال".

واختتم: "كما اننا نشكر ونحيي الشعب المصري البطل وبطولاته ووحدة كل طوائفه في تلك الايام في تلك الايام ونحن نحتفل بالنصر نتقدم بأطيب التهاني لرجال قواتنا المسلحة قادة وجند في يوم العزة والكرامة والي قائد الوطن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورسالتنا للوطن اننا مصريون أبناءك ايها الوطن أبناءك يا مصر معك ولكي ارواحنا عند الطلب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وكل نصر ونحنا جميعا بالف خير" .