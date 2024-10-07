حظك اليوم الاثنين| توقعات الأبراج النارية.. لا تأخذ أشياء لا تخصك

حظك اليوم.. يبحث الكثير من مواليد الأبراج النارية عن توقعاتها ليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، ويعرف مواليد هذه الأبراج وهم الحمل والأسد والقوس، بالإلهام والروح التنافسية والإبداع والشغف والعفوية، إلا أنهم يركزون بشكل دائم على أنفسهم ورغباتهم وأهدافهم، كما يكون لديهم الكثير من الأحلام والرغبات التي يريدون تنفيذها، ويعرفون بالطاقات النشطة والحيوية التي تمكنهم من الإنجاز على الصعيد المهني ما يعود بالنفع عليهم على الصعيد الاجتماعي والعاطفي.

تضم هذه الأبراج، برج الحمل الذي يبدأ من 21 مارس الی 19 أبریل، أما عن برج الأسد فيبدأ من 23 يوليو إلى في 22 أغسطس، أما عن برج القوس فيبدأ من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر.

حظك اليوم الأبراج النارية

توقعات الأبراج النارية

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل الاثنين 7 أكتوبر

لا تأخذ أشياء لا تخصك يا برج الحمل، عيناك الثاقبتان قادرتان على اكتشاف الأشياء التي يسهل سرقتها، حتى وإن كنت تعلم في قرارة نفسك أن هذه الأشياء ليست مخصصة لك وقد يحاول خيالك إقناعك بأنه من المقبول القيام بمثل هذه المناورات الماكرة، وقد تغريك هذه المناورة فلا تخدع نفسك.

حظك اليوم.. توقعات برج الأسد الاثنين 7 أكتوبر

قد تتساءل عن الكتف الذي يجب أن تبكي عليه يا برج الأسد، عادةً ما يكون كتفك هو الكتف الذي يحب الجميع استخدامه، وربما يكون طوق قميصك مبللاً بالكامل الآن، بفضل كل الدموع التي سالت عليك، وإن تعاطفك مع الآخرين هو بالتأكيد أحد أكبر نقاط قوتك ولكن كن على دراية بحقيقة أنه يمكن أن يكون أيضًا أحد أكبر نقاط ضعفك.

حظك اليوم الأبراج النارية

حظك اليوم.. توقعات برج القوس الاثنين 7 أكتوبر

من المرجح أن تنجذب نحو أولئك الذين يمكنهم تقديم عرض وحمل خيالك إلى أرض بعيدة اليوم يا برج القوس، ابحث عن هذه الصفة في الآخرين بدلاً من اللجوء إلى التلفزيون لإشباع هذه الحاجة، وإذا لم تكن حذرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح شخصًا كسولًا طوال اليوم، دون أن تتحدث إلى أي شخص، انتبه إلى أن الحياة الواقعية أكثر ثراءً من أي شيء قد يأتي عبر موجات الأثير.